07 Октября 2021
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Сургутский район контрафакт (2018) | Фото: Пресс-служба УМВД по ХМАО

В Оренбургской области 10 человек погибли от отравления суррогатной водкой

10 человек в Оренбургской области скончались от отравления суррогатной водкой. Возраст умерших – от 36 до 73 лет, еще один человек находится в реанимации. Некоторых успели доставить в больницу, другие умерли дома.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела  по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Погибшие были жителями Домбаровского района и Ясненского городского округа.

"Следствием установлено, что в период с 6 по 7 октября по месту своего проживания в поселке Красночабанский Домбаровского района и стационарном отделении больницы наступила смерть <…> с предварительным диагнозом токсическое действие этанола", - сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Сейчас следователи пытаются найти поставщиков суррогатного алкоголя, проводят обыски в местах предполагаемого сбыта. Изъяты образцы напитков.

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В Оренбургской области 10 человек погибли от отравления суррогатной водкой

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Теги: отравление, суррогатный алкоголь, этанол



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