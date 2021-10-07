В Оренбургской области 10 человек погибли от отравления суррогатной водкой

10 человек в Оренбургской области скончались от отравления суррогатной водкой. Возраст умерших – от 36 до 73 лет, еще один человек находится в реанимации. Некоторых успели доставить в больницу, другие умерли дома.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Погибшие были жителями Домбаровского района и Ясненского городского округа.

"Следствием установлено, что в период с 6 по 7 октября по месту своего проживания в поселке Красночабанский Домбаровского района и стационарном отделении больницы наступила смерть <…> с предварительным диагнозом токсическое действие этанола", - сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Сейчас следователи пытаются найти поставщиков суррогатного алкоголя, проводят обыски в местах предполагаемого сбыта. Изъяты образцы напитков.