07 Октября 2021
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Роман Абрамович (2018) | Фото: eg.ru

СМИ: Пост главы Чукотки пытались продать за $4 миллиона

Должность губернатора Чукотки пытались продать за $4 млн. Афера не получилась: сейчас Следственный комитет завел уголовное дело по статье "Мошенничество".

Инцидент произошел в конце сентября. Трое мужчин под видом сотрудников ФСБ вышли на Тимофея Сасыкова, бывшего генерал-майора полиции, работавшего также в правительстве Калмыкии". За крупную сумму они предложили устроить избрание Сасыкова губернатором Чукотского автономного округа.

Накануне, 6 октября мошенники встретились с Сасыковым в Москве. Он передал им $1 млн, в момент передачи сотрудники ФСБ и отдела "К" провели задержание с поличным. Только $30 тыс., переданных мошенникам, были настоящими, остальные – "кукла", передает Telegram-канал "Осторожно, новости".

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СМИ: Пост главы Чукотки пытались продать за $4 миллиона

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Теги: мошенничество, взятка, чукота, губернатор



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