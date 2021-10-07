Экс-глава "Запсибкомбанка" Горицкий стал сенатором от Заксобрания

Депутат и член фракции "Единая Россия", экс-президент "Запсибкомбанка" Дмитрий Горицкий назначен сенатором от заксобрания. Решение было принято депутатами Тюменской областной думы на первом заседании нового - седьмого созыва, передает корреспондент Накануне.RU.

"Про Дмитрия Юрьевича говорить много не буду, пресса много о нем пишет. Он надежный человек. Он никогда не подводил и не подведет. И свой банк не подводил. И если бы я кому-то доверил что-то ценное, то только ему", - заявил депутат от "Справедливой России" и бизнесмен Владимир Пискайкин.

Горицкий же поблагодарил коллег за доверие и повторил слова главы региона Александра Моора: "У нас с вами одна фракция и имя ей - Тюменская область".

Напомним, что в июне депутаты Тюменской областной группы освободили Дмитрия Горицкого от должности председателя комитета думы по бюджету, налогам и финансам в связи с досрочным прекращением полномочий как депутата.

Депутат занял в Совете Федерации место покойного сенатора Михаила Пономарева. 13 марта текущего года он скончался на 68 году жизни. В Совфеде Пономарев был заместителем председателя комитета по экономической политике. Причиной смерти стала остановка сердца.