Экс-глава "Запсибкомбанка" Горицкий стал сенатором от Заксобрания

07 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Вице-президент Сбербанка сдалась властям

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Тюменская область
Дмитрий Горицкий (2015) | Фото: duma72.ru

Экс-глава "Запсибкомбанка" Горицкий стал сенатором от Заксобрания

Депутат и член фракции "Единая Россия", экс-президент "Запсибкомбанка" Дмитрий Горицкий назначен сенатором от заксобрания. Решение было принято депутатами Тюменской областной думы на первом заседании нового - седьмого созыва, передает корреспондент Накануне.RU.

"Про Дмитрия Юрьевича говорить много не буду, пресса много о нем пишет. Он надежный человек. Он никогда не подводил и не подведет. И свой банк не подводил. И если бы я кому-то доверил что-то ценное, то только ему", - заявил депутат от "Справедливой России" и бизнесмен Владимир Пискайкин.

Горицкий же поблагодарил коллег за доверие и повторил слова главы региона Александра Моора: "У нас с вами одна фракция и имя ей - Тюменская область".

Напомним, что в июне депутаты Тюменской областной группы освободили Дмитрия Горицкого от должности председателя комитета думы по бюджету, налогам и финансам в связи с досрочным прекращением полномочий как депутата.

Депутат занял в Совете Федерации место покойного сенатора Михаила Пономарева. 13 марта текущего года он скончался на 68 году жизни. В Совфеде Пономарев был заместителем председателя комитета по экономической политике. Причиной смерти стала остановка сердца.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Экс-глава "Запсибкомбанка" Горицкий стал сенатором от Заксобрания

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Горицкий, Запсибкомбанк, сенатор, заксобрание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети