07 Октября 2021
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Общество В России
горожане россияне екатеринбуржцы народ (2019) | Фото:ДИП Свердловской области

70% россиян выступают за укрепление взаимовыгодных связей с Западом - ВЦИОМ

69% россиян выступают за укрепление взаимовыгодных связей со странами Запада. В возрастной группе 60+ таких граждан особенно много – 76%. И только 19% респондентов полагают, что России лучше дистанцироваться от Запада, таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению 41% россиян, интересам нашей страны более всего соответствует создание оборонительного союза с бывшими социалистическими странами и республиками СССР в противовес НАТО, 36% считают, что России лучше не присоединяться ни к каким военным блокам, а 9% полагают, что более всего российским интересам соответствует налаживание сотрудничества с НАТО (20% среди 18-24-летних).

Три четверти россиян (75%) считают, что России не следует в будущем стремиться к вступлению в НАТО (79% среди граждан 60+) и только 11% придерживаются обратного мнения (27% среди 18-24-летних).

Более половины наших сограждан (57%) считают, что России не нужно стремиться в будущем к вступлению в Европейское сообщество (62% среди 45-59-летних), а 29% полагают, что к этому нужно стремиться.

С мнением о том, что Европейский Союз дискриминирует Россию по политическим соображениям, согласны 64% россиян (69% граждан в возрасте 60+), не согласны с этим 21% наших сограждан (38% среди 18-24-летних).

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70% россиян выступают за укрепление взаимовыгодных связей с Западом - ВЦИОМ

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Теги: россияне, запад, нато, сотрудничество



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