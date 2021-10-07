Константин Бабкин: За пять лет пищевое машиностроение увеличило объемы производства с 53,4 до 74 млрд рублей

За пять лет предприятия пищевого машиностроения России увеличили производство с 53,4 до 74 млрд руб. Об этом заявил глава ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин на профильном форуме, который прошел сегодня в Москве.

Он отметил, что доля отечественного оборудования на внутреннем рынке в зависимости от направления производства составляет от 4 до 83%. Экспортные поставки с января по июль 2021 года выросли на 45% больше, чем в 2020 году.

"В пищевом машиностроении наблюдается устойчивый рост, есть успехи в производстве оборудования, растёт экспорт, но всё равно впереди очень много работы — рынок пищевого оборудования в России загружен российской продукцией примерно на 20%. Доминируют в России иностранные поставщики, поэтому нам надо наращивать свою долю и на внутреннем рынке, и укреплять позиции на других рынках", — заявил Константин Бабкин.

Одна из существенных мер поддержки отрасли — Постановление № 823, но по словам промышленника, отраслевая мера поддержки недостаточно финансируется, в 2021 году предусмотрено финансирование в размере 1,2 млрд руб., вместо необходимых 3,2 млрд.

"Если Правительство РФ заинтересовано в дальнейшем развитии отрасли, необходимо дофинсирование по Постановлению № 823", — заявил он.

С 2022 года планируется субсидирование авансового платежа при приобретении машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности в лизинг, однако эта субсидия субсидирует и иностранные компании тоже. "Закупка зарубежных машин и оборудования для пищевой промышленности за счет средств бюджетной системы Российской Федерации тормозит развитие отечественного пищевого машиностроения", — отметил президент Ассоциации.

Среди негативных факторов, влияющих на развитие отрасли, Константин Бабкин отметил резкий рост стоимости на металл, высокую зависимость от импорта компонентов, рост цен на электроэнергию для промышленных предприятий выше уровня инфляции.

Константин Бабкин высказал конкретные предложения для обеспечения ускоренного развития отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности: