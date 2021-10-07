Дума Югры выбрала нового сенатора
Депутаты думы Югры избрали сенатора. Им стал Александр Новьюхов, передает корреспондент Накануне.RU.
Его кандидатуру поддержали 37 кандидатов. Парламентарий поблагодарил коллег за доверие и отметил, что посвятит работу улучшению качества жизни людей. По неофициальным данным, мандат может перейти экс-депутату Госдумы Татьяне Гоголевой, которая стоит следующей в списке.
Напомним, в августе представитель Югры в Совете Федерации Юрий Важенин отказался от участия в предстоящей выборной кампании "по личным убеждениям".