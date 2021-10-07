07 Октября 2021
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фонд святой екатерины, роддом, подарки, дети, младенцы, демография, роженица (2019) | Фото: Фонд святой Екатерины

Материнская смертность снизилась за пять лет на 10% - Минтруд

За последние пять лет материнская смертность в России снизилась на 10%, заявила первый замглавы Минтруда Ольга Баталина.

Она выступила на дискуссионной площадке по обсуждению Национальной стратегии действий в интересах женщин в рамках Российской региональной недели III Евразийского женского форума, где привела эти цифры. Также она сказала, что одновременно снизилась младенческая смертность.

Если пять лет назад на 100 тысяч рождений умирало 10 женщин, то сегодня - 9.

Результат сам по себе положительный, но никакого влияния на демографию, как и младенческая смертность, он не имеет. Потенциал его влияния на демографию был исчерпан еще во второй половине ХХ века. Репродуктивные потери (смерть матери и младенца) составляют десятые доли процента, в то время как абсолютная рождаемость обвалилась за те же последние 5 лет на четверть, а относительная на одну женщину - на 16%. Поэтому дальнейшее снижение репродуктивных не имеет никакого значения и остановить ускоряющееся вымирание России не в состоянии.

Уже в 2021 году "естественная" убыль населения может достигнуть миллиона человек. Первостепенной задачей для выживания России является повышение рождаемости, а не снижение и без того очень малых репродуктивных потерь.

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Материнская смертность снизилась за пять лет на 10% - Минтруд

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Теги: смертность



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