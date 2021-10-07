СМИ: Основателю Group-IB Сачкову предъявили обвинение в разглашении гостайны

Основателю IT-компании Group-IB Илье Сачкову предъявлено обвинение в государственной измене: "в выдаче сведений, составляющих государственную тайну", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

В конце сентября Лефортовский суд Москвы арестовал Сачкова до 27 ноября по ходатайству ФСБ. 21 октября будет рассмотрена жалоба защиты на это решение.

Суть уголовного дела до сих пор не сообщается.

Накануне с открытым письмом к президенту России обратилась мать Сачкова, в своем обращении она просит о честном и справедливом расследовании и просит огласить, в чем обвиняют ее сына. Также она негативно высказывается о ФСБ. Сегодня это обращение прокомментировали в Кремле.

"Я из сообщений СМИ вчера узнал что такое письмо было направлено. Я не видел письмо у нас в администрации. Я понимаю эмоциональное состояние матери, в отношении ее сына выдвигаются серьезные обвинения, но в то в то же время давайте так — человека признать виновным может только суд, поэтому давайте дождемся завершения следственных действий и судебного разбирательства на этот счет. Вряд ли, конечно, нужно делать такие обобщающие выводы, основываясь на одном таком, пусть и серьезном случае", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.