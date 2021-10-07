07 Октября 2021
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Политика Свердловская область В России
Пресс-конференция Александра Высокинского (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловские "единороссы" единогласно поддержали кандидатуру Высокинского на пост сенатора

Сегодня, 7 октября, на первом заседании фракции "Единой России" в Законодательном собрании Свердловской области депутаты голосовали за решение выдвинуть бывшего главу Екатеринбурга и экс-первого вице-губернатора Александра Высокинского на должность представителя от ЗакСО в Совете Федерации.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского отделения "ЕР", решение было принято единогласно. Высокинский поблагодарил членов фракции за доверие и поддержку. В свою очередь Аркадий Чернецкий, который 11 лет был сенатором, продолжит работу в интересах жителей Екатеринбурга и Свердловской области в Законодательном собрании региона.

Завтра, 8 октября, кандидатура Александра Высокинского на должность в Совфеде будет вынесена на рассмотрение депутатов ЗакСО нового созыва.

Напомним, о том, что Высокинский покидает пост вице-губернатора, стало известно в конце сентября. А в начале октября реготделение "ЕР" одобрило его кандидатуру на пост сенатора.

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Свердловские "единороссы" единогласно поддержали кандидатуру Высокинского на пост сенатора

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Теги: Высокинский, ЕР, сенатор, пост



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