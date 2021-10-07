Суд арестовал владельца "Росинжиниринга", обвиняемого в мошенничестве

Басманный районный суд Москвы арестовал до 5 декабря владельца компании "Росинжиниринг" Дмитрия Новикова. Он обвиняется по ч.4 ст. 159 (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе суда.

Ранее стало известно о задержании Новикова и главы Дубровской ТЭЦ Максима Горелова. Официальной информации о сути дела пока нет. СМИ сообщают, что оно может быть связано с концессией в Ленобласти, заключенной в целях реконструкции объектов тепло- и водоснабжения. По неподтвержденным данным, сумма ущерба, фигурирующая в деле, может составлять до полумиллиарда рублей.

"Росинжиниринг" занимается строительством, проектированием и реконструкцией крупных инфраструктурных и промышленных, а также спортивных объектов. В частности, компания имела отношение к возведению ряда объектов в рамках сочинской Олимпиады.

Чемпион СССР по горным лыжам Новиков хорошо известен еще и тем, что в бытность Дмитрия Медведева президентом России учил того кататься на лыжах.