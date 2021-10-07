07 Октября 2021
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Общество Свердловская область
штаб-квартира РМК, проект бюро Нормана Фостера (2016) | Фото: gk-premier.com

"Ананас" из Екатеринбурга признан лучшим нежилым зданием в России

Штаб-квартира РМК, известная жителям Екатеринбурга как "здание-ананас", победила во всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ AWARDS в номинации "Лучшее архитектурное решение - нежилое высотное или уникальное здание". Диплом лауреата представителю компании вручил лично полпред в УрФО Владимир Якушев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, помимо их здания в шорт-лист российского "инженерного Оскара" также вошли Крымский мост, Лахта-центр в Санкт-Петербурге, Спортивный комплекс Образовательного центра для одаренных детей "Сириус" в Санкт-Петербурге, Онкологический амбулаторно-диагностический центр в Химках, Мост через канал имени Москвы и Штаб-квартира компании ПАО "Татнефть".

Напомним, что штаб-квартира Русской медной компании является единственным в стране зданием, спроектированным известным британским архитектурным бюро Foster + Partners Нормана Фостера. Здания по его проектам стоят в таких мировых столицах как Лондон, Нью-Йорк и Пекин. Еще одной особенностью, отличающей "ананас" от других проектных решений России, является количество белого бетона - 7 тыс. куб.м., использованного, как основа несущих конструкций. Внешний вид вдохновлен структурой металлической решетки меди, которую пытались повторить архитекторы, использовав 196 таких модулей-кристаллов с четырьмя треугольными гранями. Такое решение не только придало узнаваемый вид зданию, но и обеспечило его достаточным светом и терморегуляцией климата, благодаря углам наклона.

штаб-квартира РМК, проект бюро Нормана Фостера (2016)|Фото: gk-premier.com

В самих офисах преобладает стиль хай-тек со стеклянными перегородками в тонких металлических рамах вместо обычных стен. Мебель также была изготовлена по эскизам Foster + Partners в Англии, Германии и Польше. Ранее штаб-квартира РМК также получила награду международной премии в области дизайна бизнес-пространств и общественных интерьеров Best Office Awards в номинации "Лучший региональный проект".

штаб-квартира РМК(2021)|Фото: Пресс-служба РМК



100+ AWARDS - всероссийская инженерно-архитектурная премия, основанная в рамках крупнейшего в регионах страны международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild. На 100+ TechnoBuild с 2014 года собираются ведущие специалисты строительной отрасли со всего мира.

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"Ананас" из Екатеринбурга признан лучшим нежилым зданием в России

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Теги: ананас, штаб-квартира, екатеринбург, архитектурная премия



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