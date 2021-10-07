07 Октября 2021
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Общество За рубежом
Вакцина от COVID-19 от AstraZeneca и Оксфордского университета. (2021) | Фото: astrazeneca.com

Глава CDC: Вакцина не предотвращает заражение вирусом

Глава Американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски заявила, что вакцины не предотвращают передачу коронавируса.

"Они продолжают работать хорошо против штамма "дельта" в отношении серьезных заболеваний и смерти - они их предотвращают. Но чего они больше не делают - не предотвращают передачу", - постановила Валенски.

В августе CDC признала, что необходимо срочно пересмотреть информационную политику о вакцинации и перестать выдавать ее как лучшую защиту от коронавируса, так как "привитые, инфицированные "дельтой", могут передавать вирус так же легко, как и непривитые". А нужно носить маски, дистанцироваться друг от друга и применять другие меры воздействия на поведение людей.

В США вакцинировано около 65% населения, но заболеваемость и смертность в последние месяцы выросли на порядок. Правда, в последнее время эта динамика пошла на спад. Джо Байден во всем обвиняет невакцинированных.

В России глава Роспотребнадзора Анна Попова еще в марте заявляла, что "привитый или переболевший человек может заражать окружающих, это известно во всем мире". Однако в июле она постановила считать: привитые вирус не распространяют.

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Глава CDC: Вакцина не предотвращает заражение вирусом

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Теги: вакцинация, коронавирус, США



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