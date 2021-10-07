"Преимущество России", "Архитектор всех успехов": как чиновники и губернаторы поздравляют Путина с днем рождения

Несмотря на то, что Владимир Путин сегодня "проставляться" в честь дня рождения не будет, поздравления он принимает целый день, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. И если у коллег президента России есть возможность поздравить его лично – в телефонном разговоре, то главы регионов вынуждены довольствоваться публичными поздравлениями.

С утра соцсети глав регионов наполнены чествованиями президента. Правда, пока (к 14 часам мск) поздравлением не отметился Рамзан Кадыров, который славится подобными посланиями в Telegram.

Зато уже несколько постов посвятил президенту глава Крыма Сергей Аксенов. В честь 69-летния главы государства он решил запостить фотографии всех визитов Путина в Крым – и в "Артек", и на "Массандру" (с Сильвио Берлускони), и на трассу "Таврида". И, конечно, запустил видео погружения президента в батискафе в Балаклаве в 2015 году.

Аксенов в своем поздравлении так говорит о Путине: "Выдающийся государственный деятель современности, наш Президент взял на себя ответственность за судьбу России в очень сложный период отечественной истории". А еще: "Владимир Владимирович является автором и архитектором всех успехов российского полуострова, держит под личным контролем реализацию всех значимых для республики проектов, уделяет особое внимание решению проблем, волнующих людей".

Не отстает от коллеги и свежеизбранный глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. "Вы настоящий национальный лидер! Россия, которая занимает 1/6 части земной суши, где проживает 150 миллионов самых талантливых и трудолюбивых людей в Ваших заботливых и крепких руках! – обращается губернатор к президенту. - Я благодарен Вам за поддержку и неизменное внимание к Хабаровскому краю! Дай Бог крепкого здоровья, энергии, веры, надежды и любви! Многая и благая лета!".

Но красноречивее всех был действующий (и, вероятно, будущий) спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал Путина "преимуществом России". "Сегодня все признают, что Путин - преимущество России. Но мир устроен так, что страны конкурируют друг с другом. Поэтому, стремясь ослабить Россию, удары наносят по Президенту. Наша страна может быть только сильной. Все другое несёт проблемы и риск ее потерять", - пишет Володин.