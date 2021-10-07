В составе ВМФ России может появиться Арктический флот

Военно-морской флот России может создать новое подразделение – Арктический флот. Он понадобится для обеспечения безопасности Северного морского пути.

"Сейчас рассматривается вопрос создания новой структуры - Арктического флота России. Это будет отдельное объединение в составе ВМФ, основной задачей которого станет обеспечение безопасности Северного морского пути и арктического побережья в зоне ответственности Северного и Тихоокеанского флотов", - цитирует ТАСС источник в военных кругах.

Создание такого подразделения позволит Северному и Тихоокеанскому флотам сосредоточиться на решении своих собственных боевых задач.

Силы для нового подразделения могут быть выделены из состава все тех же СФ и ТОФ, в последующем планируется пополнять Арктический флот специально построенными или перевооруженными для северных условий кораблями и техникой.

В составе ВМФ России сейчас три флота – Балтийский, Тихоокеанский и Черноморский, а также Каспийская флотилия. С 1 января этого года Северный флот получил статус межвидового стратегического территориального объединения ВС РФ и выполняет задачи военного округа.