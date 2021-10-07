07 Октября 2021
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Общество Свердловская область
задымление в метро Екатеринбурга (2015) | Фото: Сова

Екатеринбург не будет тратить бюджет на вторую ветку метро в ближайшие годы

В бюджете Екатеринбурга на ближайшие три года не предусмотрены какие-либо затраты на проектные работы и тем более строительство второй ветки метро. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков, передает корреспондент Накануне.RU.

"На федеральном уровне принято решение о приостановке всех проектов по подземному метро, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Челябинска. Мы наконец рады за наших соседей - Челябинск. У нас есть метро, а они, начав с нами в один и тот же год, до сих пор не имеют. Ну, хоть одну станцию и прогон они построят. Поэтому пока по метро мы приостановили все работы, в том числе и по подготовке проектной документации", - пояснил Корюков.

Он также добавил, что перед разработчиками стал вопрос о направлении ветки, а потому было принято решение сфокусироваться на наземном транспорте - в частности развитии трамваев в Екатеринбурге. В скором времени планируется завершить строительство линии в Пышму, уже в этом месяце начать строительство линии в Академический, а в следующем году приступить к работам на пути в микрорайон Солнечный, на что город также получит средства в 2022 году. Также на обсуждении находится вопрос о трамвайной ветке в Екатеринбург-ЭКСПО, аэропорт "Кольцово" и Березовский.

Всего на обеспечение транспортной работы города планируется потратить около 2 млрд рублей.

Напомним, что в прошлом месяце администрация уральской столицы опубликовала в свежем выпуске газеты "Вечерний Екатеринбург" карту развития города, отметив в ней объекты инфраструктуры, которые должны появиться в городе уже в ближайшие несколько лет. Среди них - новые ветки общественного транспорта, объекты здравоохранения, образования, спорта и благоустройства.

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Екатеринбург не будет тратить бюджет на вторую ветку метро в ближайшие годы

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Теги: метро, вторая ветка, трамвай, бюджет, екатеринбург



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