07 Октября 2021
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екатеринбург аэропорт кольцово терминал (2017) | Фото: Накануне.ru

В аэропорту Екатеринбурга задержан дебошир, пытавшийся улететь в Турцию

В аэропорту Екатеринбурга задержан еще один авиадебошир. Он собирался лететь в Турцию.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, в дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту Кольцово поступил сигнал, что к самолету, который должен был вылетать рейсом "Екатеринбург - Анталья", срочно требуется наряд. Прибывшие транспортные полицейские задержали пассажира, нарушавшего общественный порядок.

58-летний житель уральской столицы по внешним признакам находился в пьяном состоянии. Он выражался отборной нецензурной бранью, мешал остальным пассажирам и не реагировал на требования бортпроводников занять свое место в салоне.

Нарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отдела. Там его привлекли по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

Напомним, в конце августа в аэропорту Екатеринбурга задержали авиадебошира, прилетевшего из Красноярска.

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В аэропорту Екатеринбурга задержан дебошир, пытавшийся улететь в Турцию

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Теги: дебошир, задержание, аэропорт, Турция, Екатеринбург



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