Минсельхоз подтвердил сдачу российских полей в аренду Узбекистану

07 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Вице-президент Сбербанка сдалась властям

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России В бывшем СССР
(2005) | Фото: www.ural-chel.ru

Минсельхоз подтвердил сдачу российских полей в аренду Узбекистану

Российский Минсельхоз не против сдать в аренду Узбекистану земли, на которых иностранцы будут выращивать урожай для своей страны. Идею на министерском уровне представители двух стран обсуждали в начале октября, пишет РБК.

Ранее министерство сельского хозяйства Узбекистана сообщало о желании арендовать российские поля. На первоначальном этапе узбеки готовы арендовать 35 тыс. гектаров "для налаживания контактов и практической отработки механизмов взаимодействия с последующим вывозом урожая". В перспективе Узбекистан готов арендовать до 1 млн гектаров, на которых планирует выращивать масличные, сою и пшеницу.

Российский Минсельхоз сообщил, что уже 23 субъекта РФ выразили заинтересованность в этом проекта. Сейчас имеется 8-13 млн гектаров земли, которую можно ввести в сельхозоборот. Ведомство не уточняет, хочет ли узбекская сторона взять в аренду уже разработанные поля или те земли, которые могут под них использоваться.

Минсельхоз России указал, что обсуждение с узбекскими партнерами не нарушает федеральное законодательство. "Узбекской стороне были разъяснены условия реализации иностранными инвесторами на территории субъектов Российской Федерации инвестиционных проектов по организации производств растениеводческой продукции, в том числе с возможностью аренды земель сельскохозяйственного назначения", — сообщили изданию в ведомстве.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Минсельхоз подтвердил сдачу российских полей в аренду Узбекистану

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: минсельхоз, узбекистан, аренда, поля, урожай, земля



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети