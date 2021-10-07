Минсельхоз подтвердил сдачу российских полей в аренду Узбекистану

Российский Минсельхоз не против сдать в аренду Узбекистану земли, на которых иностранцы будут выращивать урожай для своей страны. Идею на министерском уровне представители двух стран обсуждали в начале октября, пишет РБК.

Ранее министерство сельского хозяйства Узбекистана сообщало о желании арендовать российские поля. На первоначальном этапе узбеки готовы арендовать 35 тыс. гектаров "для налаживания контактов и практической отработки механизмов взаимодействия с последующим вывозом урожая". В перспективе Узбекистан готов арендовать до 1 млн гектаров, на которых планирует выращивать масличные, сою и пшеницу.

Российский Минсельхоз сообщил, что уже 23 субъекта РФ выразили заинтересованность в этом проекта. Сейчас имеется 8-13 млн гектаров земли, которую можно ввести в сельхозоборот. Ведомство не уточняет, хочет ли узбекская сторона взять в аренду уже разработанные поля или те земли, которые могут под них использоваться.

Минсельхоз России указал, что обсуждение с узбекскими партнерами не нарушает федеральное законодательство. "Узбекской стороне были разъяснены условия реализации иностранными инвесторами на территории субъектов Российской Федерации инвестиционных проектов по организации производств растениеводческой продукции, в том числе с возможностью аренды земель сельскохозяйственного назначения", — сообщили изданию в ведомстве.