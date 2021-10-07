В частных клиниках будут делать прививки по ОМС - правительство

Частные клиники в Росси будут делать прививки по ОМС в рамках национального календаря вакцинации, соответствующий закон начал действовать в стране, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином.

В список входят вакцины от гриппа, туберкулеза, гепатита В, гемофильной и пневмококковой инфекций, столбняка, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, паротита и полиомиелита.

"У людей появится больше возможностей при выборе медицинских организаций, а прививки станут более доступными для граждан", - полагает Мишустин.