07 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область
Пожар в здании автосервиса по адресу г.Екатеринбург, ул.Коммунистическая, 141/1 (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге сгорел автосервис на Уралмаше, от огня пострадали шесть машин

В Екатеринбурге произошел серьезный пожар в автосервисе на Уралмаше.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем загорелось здание на улице Коммунистическая, 141/1. На площади в 130 квадратных метров сгорели оборудование в помещении автосервиса и три легковых автомобиля, еще три машины оказались повреждены огнем.

По данным ведомства, была угроза распространения огня на соседние строения и гаражный кооператив. Тушение осложнялось наличием в автосервисе газовых и кислородных баллонов и легковоспламеняющихся жидкостей. Огнеборцы вынесли из помещений три газовых баллона, благодаря грамотным и оперативным действиям пожарных удалось избежать распространения огня на соседние строения.

Пожар в здании автосервиса по адресу г.Екатеринбург, ул.Коммунистическая, 141/1(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В данный момент открытое горение ликвидировано. Как уточнили в МЧС, пострадавших в результате пожара нет.

Пожар в здании автосервиса по адресу г.Екатеринбург, ул.Коммунистическая, 141/1(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

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В Екатеринбурге сгорел автосервис на Уралмаше, от огня пострадали шесть машин

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Теги: автосервис, пожар, Екатеринбург, МЧС



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