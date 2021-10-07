В Екатеринбурге сгорел автосервис на Уралмаше, от огня пострадали шесть машин

В Екатеринбурге произошел серьезный пожар в автосервисе на Уралмаше.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем загорелось здание на улице Коммунистическая, 141/1. На площади в 130 квадратных метров сгорели оборудование в помещении автосервиса и три легковых автомобиля, еще три машины оказались повреждены огнем.

По данным ведомства, была угроза распространения огня на соседние строения и гаражный кооператив. Тушение осложнялось наличием в автосервисе газовых и кислородных баллонов и легковоспламеняющихся жидкостей. Огнеборцы вынесли из помещений три газовых баллона, благодаря грамотным и оперативным действиям пожарных удалось избежать распространения огня на соседние строения.

В данный момент открытое горение ликвидировано. Как уточнили в МЧС, пострадавших в результате пожара нет.