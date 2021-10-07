07 Октября 2021
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Общество Пермский край
Полицейская фуражка (2017) | Фото: chelyabinsk.dmir.ru

Главой УФСБ по Пермскому краю назначен полковник из тюменского подразделения

Геннадий Анацкий, до недавнего времени занимавший пост первого замначальника УФСБ по Тюменской области, назначен главой УФСБ по Пермскому краю. Об этом сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на источник.

По этой информации, к своим новым обязанностям полковник приступит 11 октября, сменив на посту генерал-майора Виктора Задворного, занимавшего должность с июня 2016 года.

Напомним, что Геннадий Анацкий перешел на прежний пост в Тюменскую область в 2017 году из управления Кабардино-Балкарии также с должности замначальника. тогда для него и была ведена новая ставка "первый замначальника", поскольку полковник не желал переезжать на другое ПМЖ. В Кабардино-Балкарии он курировал направление по экономической безопасности. В Тюменской области — борьбу с терроризмом и контрразведку.

На момент публикации Накануне.RU не удалось получить комментарий УФСБ по Пермскому краю.

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Главой УФСБ по Пермскому краю назначен полковник из тюменского подразделения

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Теги: УФСБ, Анацкий, глава



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