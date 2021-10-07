ТМК представила "Газпрому" концепцию комплексного обустройства инфраструктуры для добычи и транспортировки газа

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2021) сообщила о результатах программы импортозамещения высокотехнологичной продукции для ПАО "Газпром" и представила партнерам совместную концепцию ТМК и Группы Синара по комплексному обустройству месторождений, транспортных объектов и промышленной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ТМК.

На совещании по вопросам технологического развития ПАО "Газпром" первый заместитель генерального директора ТМК по операционной деятельности и развитию Сергей Чикалов рассказал о результатах совместной работы с партнерами по разработке и выводу на рынок новой продукции. В рамках "Договора будущей вещи", заключенного компаниями в 2015 году, для реализации проектов Восточной газовой программы и обустройства Астраханского, Ковыктинского, Харасавэйского и Оренбургского газоконденсатных месторождений было освоено шесть новых видов трубной продукции и отгружено более 95 тыс. тонн труб. Речь идет о бесшовных трубах высоких групп прочности из коррозионностойких сталей и сплавов с премиальными резьбовыми соединениями.

Также для проектов "Газпрома" ТМК за последние три года освоила выпуск новых лифтовых теплоизолированных труб (ТЛТ), создала "умную" трубу для дистанционного мониторинга состояния магистральных газопроводов, разработала новые премиальные резьбовые соединения, инновационные марки стали из хромосодержащего и хромоникелевого сплава, трубы новых групп прочности, в том числе устойчивые к сероводороду, передовые типы покрытий, а также ряд других продуктов. Для крупных магистральных проектов компания готова поставлять трубы большого диаметра увеличенной длины – 18 метров – и разработала новую технологию сварки.

"При этом участие ТМК в нефтегазовых проектах не ограничивается поставкой высокотехнологичной трубной продукции и сервисным сопровождением. Компания совместно с Группой Синара готова предложить комплексные услуги по обустройству месторождений и созданию сопутствующей инфраструктуры", - отмечают в пресс-службе ТМК.

"ТМК располагает всеми необходимыми компетенциями для комплексного обустройства нефтегазовых месторождений от поставок трубной продукции и строительства буровых установок до подготовки углеводородов к транспорту. Мы занимаемся строительством магистральных трубопроводов, насосных и компрессорных станций. Но наши возможности этим не ограничиваются – совместно с предприятиями Группы Синара ТМК готова к комплексному созданию промышленной инфраструктуры. Речь идет об объектах энергетики, инженерных сетях, металлоконструкциях и других объектах. Кроме того, в рамках совместного предложения наши компании могут строить социально-бытовые объекты. Такой подход выгоден, в первую очередь, нашим заказчикам – они получают "под ключ" высокотехнологичные продукты для добычи и транспортировки углеводородов с выверенной технологией их эксплуатации, а также единые стандарты качества для всех сопутствующих процессов", – сказал Сергей Чикалов.