07 Октября 2021
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Политика Москва
Владимир Путин (2018) | Фото: youtube.com

Путин не будет "проставляться" на работе в честь своего дня рождения - Кремль

Президент России Владимир Путин сегодня не будет "проставляться" на работе в честь своего дня рождения и вообще не будет уделять этому факту внимание, если только его не поздравят, например, коллеги.

"Традиции проставляться нет. Президент редко освобождает этот день от каких-то рабочих мероприятий, - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - А что касается поздравлений, то да, все члены Совбеза по телефону звонят. Наверняка сегодня воспользуются совещанием, чтобы поздравить. Подарки иногда дарят, когда какие-то очные встречи".

Также Песков рассказал, что сегодня с самого утра президент принимает поздравления от зарубежных коллег. Среди них лидеры Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Турции, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Белоруссии, премьер-министры Израиля и Армении, председатель КНР.    

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Путин не будет "проставляться" на работе в честь своего дня рождения - Кремль

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Теги: владимир путин, день рождения, кремль



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