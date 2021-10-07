Обновленная на треть дума Югры избрала спикера и состав думских комитетов

Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры седьмого созыва провела сегодня первое заседание. Основными вопросами обновленного регионального парламента стали - избрание председателя и его заместителей, утверждение структуры окружной думы и состав комитетов, передает корреспондент Накануне.RU.

Председателем думы ожидаемо стал Борис Хохряков. Его кандидатура была поддержана единогласно. Региональный парламент депутат возглавляет уже третий срок подряд. Впервые думу округа он возглавил в 2011 г., второй раз - в 2016 г.

Борис Хохряков поблагодарил однопартийцев за поддержку и доверие.

"Предстоит переосмыслить, взглянуть по новому на вопросы, которые необходимо решать, соответствовать вызовам времени и ожиданиям наших избирателей. Депутатский корпус обновился на треть. У нас в седьмом созыве представлено уже не четыре, а пять парламентских партий. И я выражаю твердую готовность работать со всеми в сплоченной команде по широкому кругу вопросов. Это хорошая основа для повышения качества законодательного процесса в Югре и благополучия югорчан, потому что нам предстоит сделать еще очень многое. Эта работа должна пройти слажено, конструктивно. Опыт есть, желание трудиться тоже. И я уверен, что вместе мы будем трудиться еще эффективнее. Мы работаем единой командой вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой - нашим лидером, с правительством автономного округа в интересах Югры. Это то, что нам нужно сохранить и развивать", - высказался парламентарий.

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Также парламентарии проголосовали за новую структуру регионального парламента и персональный состав комитетов и комиссий. Структура регионального парламента стала сложнее. В новом созыве будут работать уже пять, а не четыре комитета. Так, новым комитетом думы автономного округа станет комитет по развитию гражданского общества, национальных и общественных объединений. Его деятельность направлена на создание и развитие правовых основ гражданского общества в Югре.

"Мы прислушиваемся к структуре Госдумы, серьезно развивается гражданское общество, национальные отношения - это направление достойно того, чтобы его выделить в отдельный блок", - подчеркнул Борис Хохряков.

Работу продолжит комитет по бюджету, финансам и налоговой политике, комитет по законодательству, госустройству и местному самоуправлению. Также в структуру обновленной думы входят комитет по социальному развитию, комитет по охране окружающей среды, экономической политике, инновационному и промышленному развитию.

Кроме того, в новой думе будет работать ассамблея коренных и малочисленных народов Югры, цель которой решение вопросов в области социально-экономического и культурного развития, защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни и традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов автономного округа, и комиссия по регламенту, депутатской деятельности и этике.

Все комитеты возглавили представители партии "Единая Россия". В комитет по законодательству, госустройству и местному самоуправлению вошли: Вячеслав Дубов, Анатолий Дубовик, Сергей Елишев, Василий Жуков, Ольга Леснова, Алексей Савинцев, Владимир Семенов. Главой стал Вячеслав Дубов. Его заместителями стали Анатолий Дубовик и коммунист Алексей Савинцев.

Работу в комитете по социальному развитию будут вести депутаты Еремей Айпин, Наталья Западнова, Оксана Михеева, Таги-заде Халид Боюкага оглы, Ирина Урванцева и Василий Филипенко, который возглавил комитет. Урванцева стала заместителем.

"Бюджетный" комитет возглавил Александр Колодич. Заместители — Степан Пыталев и Виктор Сысун (ЛДПР). Также в комитет вошли: Алексей Андреев, Игорь Бруслиновский, Андрей Ковальский, Леонид Михалко, Михаил Сердюк, Николай Ташланов.

Комитет по развитию гражданского общества, национальных и общественных объединений возглавил Алексей Сальников. Заместителем стал Николай Заболотнев. В состав комитета вошли Лариса Белоцерковцва, Александра Глотова, Александр Нохрин, Руслан Проводников, Алексей Тулупов.

Комитет по охране окружающей среды, экономической политике, инновационному и промышленному развитию: Ринат Айсин, Сергей Великий, Владимир Зиновьев, Александр Мещангин, Андрей Осадчук, Михаил Селюков, Петр Созонов. Возглавил комитет Сергей Великий. Его заместителями стали: Андрей Осадчук и представители ЛДПР — Михаил Селюков, Александр Мещангин.

Ассамблея коренных и малочисленных народов Югры ожидаемо перешла под руководство Еремея Айпина, замом стал Руслан Проводников. Также в ассамблею входят Василий Жуков, Александр Новьюхов.

Комиссия по регламенту, депутатской деятельности и этике: Лариса Белоцерковцева, Сергей Великий, Сергей Елишев, Леонид Михалко, Александр Сальников, Виктор Сысун. Возглавил ее Леонид Михалко, заместителем избрана Лариса Белоцерковцева.

Одно из первых важных решений, которое предстоит принять думе Югры в новом составе, - формирование сбалансированного социально ориентированного бюджета на новый период, корректировка стратегии развития округа, программ развития.