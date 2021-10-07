07 Октября 2021
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Спорт Челябинская область
Русская медная компания, РМК, стенд на иннопроме (2018) | Фото: Накануне.RU

РМК запустила новый детский спортивный проект "Многоборье"

Русская медная компания (АО "РМК") анонсировала новый масштабный проект "Многоборье РМК", целью которого является гармоничное всестороннее физическое развитие детей, укрепление их здоровья и воспитание морально-волевых качеств.

Как сообщили в пресс-службе РМК, ежегодно соревнования по многоборью будут проходить среди учащихся школ Челябинской, Свердловской и Оренбургской областей. Школьники в возрасте от 6-ти до 17-ти лет посоревнуются в таких дисциплинах, как подтягивание на турнике, прыжки в длину, отжимание, пресс, приседания и запрыгивание на тумбу.

В этом году "Многоборье РМК" пройдёт в два этапа в Кыштыме и Карабаше, Варненском, Карталинском, Коркинском и Нагайбакском районах, а также в посёлках Межозёрном и Томинском, в городе Полевском и Новоорском районе. В общей сложности соревнования охватят учащихся из ста школ с территорий присутствия компании.

Вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова отмечает, что ежегодно Русская медная компания реализует комплекс мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, формирование приверженности к физической активности и здоровым привычкам.

"Забота о подрастающем поколении - одна из приоритетных задач компании. "Многоборье РМК" - проект, который гармонично включает в себя всестороннее развитие детей: воспитывает и укрепляет дисциплину, закаляет характер, развивает навык достижения целей, побуждает работать над собой и добиваться успехов в спорте и других сферах", - говорит она.

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РМК запустила новый детский спортивный проект "Многоборье"

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Теги: Многоборье РМК, РМК



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