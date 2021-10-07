07 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
задержан наручники (2010) | Фото:focus.ua

Уралец расстрелял и заколол вилами своего знакомого во время бизнес-переговоров

Житель Среднего Урала подозревается в убийстве своего знакомого. Мужчину застрелили и добили вилами.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в ночь на 7 октября у одного из домов по улице Мира в Сысерти было найдено тело без вести пропавшего 30-летнего жителя Екатеринбурга. У него были огнестрельные ранения в области головы. Очень скоро был установлен и задержан подозреваемый - 36-летний ранее судимый мужчина, являвшийся давним знакомым убитого.

Как удалось выяснить следователям, 4 октября предполагаемый убийца и его жертва прибыли в Сысерть, чтобы обсудить предстоящие планы совместного бизнеса, которым они планировали заняться. Разговор происходил в гаражном боксе подозреваемого. Беседы не получилось и между мужчинами возник конфликт: один из них схватил обрез мелкокалиберной винтовки и сделал несколько выстрелов в голову знакомого. От полученных ранений тот скончался на месте.

Вот как эту историю прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Все началось с того, что 6 октября в 00.15 в дежурную часть ОП №6 УМВД по Екатеринбургу с заявлением о розыске гражданина Маврыкина 1991 года рождения, ранее не судимого, обратилась его сестра. Сыщикам она пояснила, что с 4 октября родственник перестал выходить на связь. Ранее из дома он не уходил, спиртным не злоупотреблял, сотовый телефон был недоступен. Оперуполномоченные достаточно быстро разобрались в ситуации, установив, что эта история носит криминальный характер. Вскоре в поле зрения представителей МВД попал местный житель - гражданин Заспанов 1985 года рождения. Его задержали по подозрению в совершении этого убийства", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, задержанный официально не трудоустроен и имеет массу судимостей, в том числе за вымогательство, хулиганство, кражи и разбойные нападения. Со своей жертвой он был знаком.

Обрез (вещдок по делу об убийстве на ул. Мира в Сысерти)(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

"Сотрудники полиции провели с задержанным исследование на "полиграфе", результат которого подтвердил причастность к тяжкому преступлению, да и сам он дал признательные показания. Трагическая развязка произошла в одном из гаражных боксов в переулке Юбилейный города Сысерть 4 октября, примерно в полдень. После произведенных выстрелов, когда потерпевший упал на пол, подозреваемый хладнокровно добил его вилами. Затем он поместил тело жертвы в багажник своего легкового автомобиля ВАЗ-2121, однако избавиться от тела убитого, тщательно его спрятав, ему не удалось по независящим от него причинам.

Сотрудники полиции нашли "главный вещдок" прежде, чем от него удалось избавиться. Орудие преступления сыщики угрозыска ОВД Сысерти и ГУ МВД области также обнаружили и изъяли: "ствол" был спрятан в вольере для содержания собак на участке, принадлежащем матери сожительницы задержанного. Собранные материалы по данному ЧП органы внутренних дел сразу же передали для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела в региональный Следственный комитет", - добавил Валерий Горелых.

Дело возбуждено по статье "Убийство", задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключении под стражу.

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Уралец расстрелял и заколол вилами своего знакомого во время бизнес-переговоров

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Теги: убийство, полиция, СКР, расстрел, Средний Урал



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