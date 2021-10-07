Бастрыкин поручил забрать в центральный аппарат СКР дела о пытках в колониях

Председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат ведомства уголовные дела о преступлениях в отношении заключенных саратовских колоний.

"В рамках расследования будут проверены и установлены все обстоятельства совершенных преступлений, лица, причастные к ним, а также другие возможные эпизоды противоправных действий в отношении осужденных. Следствие даст правовую оценку действиям (бездействию) сотрудников исправительного учреждения, а также надзирающих и контролирующих органов", - заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

К настоящему моменту известно о шести уголовных делах, возбужденных следственными органами в Саратовской области по материалам, опубликованных правозащитниками и СМИ. Организация Gulalu.net утверждает, что в нескольких колониях, в том числе в тюремной больнице одной из саратовских ИК, пытали, насиловали и унижали заключенных. Скандал получил широкий общественный резонанс.