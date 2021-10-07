Верховная Рада сняла с поста спикера парламента Дмитрия Разумкова

Верховная Рада Украины сняла с поста спикера Дмитрия Разумкова голосами 284 депутатов, причем 215 голосов в поддержку этого решения отдала фракция "Слуга народа" – однопартийцы экс-председателя.

Разумков с мая по ноябрь 2019 года возглавлял политическую партию "Слуга народа". Должность спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 3 октября в Трускавце заявил, что у партии "Слуга народа" есть "миллион вопросов к председателю Верховной Рады". Нынешнее руководство партии аргументировало отзыв Разумкова с поста спикера "политическими причинами и нарушениями регламента".

Когда-то Разумков был ближайшим соратником Зеленского, но в итоге их позиции начали сильно расходиться. В последнее время Разумков активно выступал против санкций в отношении оппозиционных телеканалов, а также против введения санкций в отношении Виктора Медведчука и других политиков, которых на Украине принято считать пророссийскими.