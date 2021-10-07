"Медфракция" Екатеринбурга устроит выездное заседание в ЦГКБ №6 для оценки состояния больницы

Для решения проблем в ЦГКБ №6 Екатеринбурга "медицинская фракция" городской думы устроит свое первое выездное заседание. Такое предложение сегодня на заседании озвучил основатель фракции Алексей Вихарев, передает корреспондент Накануне.RU.

В больнице необходимо заменить старые лифты, организовать подъезд для "скорой помощи", входную группу и закупить собственное оборудование. Депутат заявил, что во время одного из следующих заседаний фракция встретится и переговорит с главврачом медучреждения, лично оценит состояние здания, сфотографирует и запротоколирует все недочеты, после чего передаст всю необходимую информацию в минздрав области.

Он также напомнил, что за весь период существования "медфракции", с марта 2021 года, на техническое оборудование и автомобили местных медучреждений ее члены потратили 8 млн руб. личных средств. За эти деньги были приобретены машины "скорой помощи" для паллиативного центра, легковой автомобиль "Лада Ларгус" для больницы №23, чтобы врачи могли выезжать по вызову, а не ходить пешком, и диагностический комплекс для определения состава тела для больницы №14 и т.д.

"Сейчас в работе и другие запросы. Ведем переговоры о закупке дорогостоящей медицинской техники: ищем возможности и ресурсы. Важно, что появилась обратная связь от больниц, главврачей, и медицинский персонал нас благодарит. Депутаты медицинской фракции также приобретают и передают медицинскую технику в больницы в своих кругах. Выяснилось, что сегодня многим нужны холодильники для хранения вакцины от коронавируса, поэтому на этой неделе мы совместно с Анастасией Немец передали клинической больнице №6 два портативных морозильника, которые нужны для выездной вакцинации, в том числе, чтобы вакцинировать и в вузах. В планах и дальше работать по мере обращений", - рассказал Вихарев.