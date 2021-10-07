Рост смертности от пневмоний в 2020 году составил менее 10% общего роста смертности

В 2020 году в России от пневмонии умерли 58 тыс. человек. Это на 32 тыс. больше, чем годом ранее. При этом общий рост смертности составил 338 тыс., то есть на пневмонии пришлось менее 10% суммарного роста смертности. От чего же дополнительно умерли еще более 300 тыс. человек?

В 2019 году от пневмонии умерли 26 тыс. человек, так что относительный прирост составил 140%. Однако абсолютная величина не является катастрофической. Так, в 2013 и 2014 гг. от пневмоний умерло почти 40 тыс. человек, затем это число снижалось. Но даже более чем двукратный рост объясняет лишь десятую часть общего роста.

Такое положение дел неудивительно. Еще в конце прошлого года мы писали о том, что признаков занижения смертности от ковида в России не наблюдается. Тогда же мы предположили, что она может завышаться. И единственное исследование, которое летом провели несколько заведений, это подтверждает.

В конце августа были опубликованы данные, что полный курс вакцинации на 81% снижает вероятность госпитализации. При этом были обнародованы цифры, которые ставят под вопрос статистику умерших от ковида в России как вероятно многократно завышенную.

С 3 июля по 9 августа 2021 года через сортировочные центры МИБС на КТ легких были направлены 13 894 пациента. По результатам исследования были госпитализированы 495 человек, или 3,6%. Поскольку этот процент относится уже к тем, кто был направлен врачом на КТ, то процент среди всех случаев ковида еще меньше. Нижняя же оценка вероятности госпитализации - 1,4%, так как за тот же срок, смещенный на неделю назад, в городе было 68 тыс. случаев ковида, а в МИБС проходит обследование около половины всех пациентов с подозрением на пневмонию. Таким образом, вероятность госпитализации после КТ легких составляет 2-2,5%.

Скорее всего, вероятность госпитализации при ковиде несколько выше, так как через МИБС проходят те, кто не был госпитализирован в стационар первым этапом. Но без КТ госпитализируются только тяжелые больные, которых в общем числе случаев ковида лишь небольшой процент. К тому же через МИБС с подозрением на пневмонию прошли 14 тыс. ковидных пациентов - почти половина из 34 тыс. Если исключить из последнего числа бессимптомные и легкие случаи, то получится, что через МИБС прошло большинство ковидных пациентов, возможно нуждающихся в госпитализации . Поэтому общая вероятность госпитализации с ковидом будет ненамного выше 2-2,5%.

Ежедневной статистики госпитализаций с ковидом в России нет, но в тех регионах, где это сообщают, она составляет 20-25% - разница на порядок. Это резко увеличивает статистику пациентов и, соответственно, смертей. При этом данные МИБС следует считать более предпочтительными, потому что это данные реальных исследований основного и преимущественного осложнения респираторных заболеваний, которым является ковид, - пневмоний. В то время как общие цифры основаны неизвестно на чем.

Еще одно убедительное доказательство завышения смертности - это то, что в Санкт-Петербурге за тот же срок с 3 июля по 9 августа от ковида только по оперативным данным умерли 3 тыс. человек. Если сместить этот диапазон на неделю вперед - то 2,4 тыс. смертей, на две недели - 2,2 тыс. По данным Росстата, в июле в городе было 3,3 тыс. смертей от ковида как основной причины смерти, а с учетом начала августа будет еще больше. Но как может число смертей во много раз превышать число госпитализированных? Напомним, их всего было 495 человек. Если даже эту цифру увеличить в два раза (считая, что на МИБС приходится половина пациентов) и учесть тех, кто был госпитализирован сразу без КТ легких, то все равно смертность в 3-4 раза будет превышать число госпитализаций с реальными пневмониями , что абсурдно. Тем более умирает лишь небольшая часть госпитализированных. Следовательно, завышение будет еще больше.

Чтобы оценить завышение ковидной смертности, можно использовать данные, которые публиковал главврач ковид-больницы №24 в Екатеринбурге Алексей Малинкин. Он делал это для убеждения в необходимости вакцинации, но обнародовал важные данные по реальной смертности.

По его данным, в больнице за восемь дней сентября умерли 50 человек, а госпитализировано было 234. То есть умерли около 20%. Общая же вероятность смерти для ковидных пациентов будет состоять из вероятности госпитализации (2-3%) и вероятности умереть после госпитализации (около 20%), что в итоге даст около 0,5% или чуть больше.

Эта цифра намного ближе к реальной смертности от пневмоний, чем ковидная статистика. В прошлом году было зафиксировано 3,2 млн случаев ковида, и полпроцента от этого числа дают 16 тыс. Общий же рост смертности от пневмоний составил 32 тыс. Для сравнения, по данным Росстата, ковид был основной причиной смерти у 103 тыс. человек - такие данные Росстат публиковал в начале этого года. А недавно эта цифра была увеличена до 145 тыс., куда пневмонии не включены. В качестве причины смерти указано: коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19. Но что это, если не пневмония, неизвестно. Вероятно, в ковид просто записывают многочисленные смерти, вызванные иными причинами, когда удалось получить положительный ПЦР-тест.

Приведенные цифры указывают на возможность многократного завышения ковидной смертности в России - примерно на порядок.