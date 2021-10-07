За последние сутки в России выявлено более 27,5 тыс. случаев COVID-19 – максимум с начала года

В России суточная заболеваемость коронавирусом достигла десятимесячного максимума – так плохо не было с начала года. За последние сутки выявлено 27 550 новых случаев COVID-19. Суточная смертность лишь на пять отличается от вчерашней, рекордной за всю пандемию – 924 человека. Выздоровели за сутки только 20, 3 тыс. человек.

В Москве выявлено 5,4 тыс. случаев, в Петербурге – 2,4 тыс., Подмосковье – 1,4 тыс. Еще в семи регионах суточная заболеваемость составила более 500 случаев.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 690 110 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 213 549 летальных исходов, выздоровели 6 799 230 человек.