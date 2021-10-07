"Медфракция" Екатеринбурга объединится с фондом минздрава для помощи больницам

Еще несколько месяцев назад "медицинская фракция" гордумы Екатеринбурга намеревалась создать собственный фонд поддержки медицинских учреждений, привлекая для этого инвесторов, однако на сегодняшний день эти планы переносятся на неопределенный срок, а, возможно, и вовсе отменяются. Планируется, что работа будет вестись в рамках уже действующего при минздраве фонда. Об этом на очередном заседании фракции заявил ее основатель и депутат гордумы Алексей Вихарев.

Напомним, что члены фракции планировали проработать механизм, благодаря которому бизнесмены смогли бы профинансировать местные медучреждения "одним кликом" через телефон. В создании благотворительного фонда мог бы помочь Фонд святой Екатерины, с которым впоследствии, по словам Вихарева, фракция планировала сотрудничать и в рамках собственного фонда.

Однако теперь речь зашла о том, чтобы объединиться с уже существующим фондом областного минздрава, который преследует те же цели.

"Встречался с помощником министра, чтобы обсудить взаимодействие "медфракции" и министерства. Вопросы создания фонда также обговорили. Посоветовали личный фонд не создавать, а обратить внимание на областной. Встречался с его руководителем, и теперь мы пробуем собирать деньги в уже этот фонд и действуем по старинке: не вышло собрать - финансируем из собственных ресурсов на оборудование, которое необходимо больницам именно сейчас", - пояснил Вихарев.

Он также напомнил, что создание нового фонда - это в большей степени бумажная волокита, которая оттягивает возможность поддерживать нуждающихся в помощи, а потому в этом нет особой необходимости, если аналогичный фонд уже существует в Свердловской области. Однако окончательное решение будет принято только после первого опыта сотрудничества. В случае неудачи, "медицинская фракция" вернется к планам по созданию собственного фонда.