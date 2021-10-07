07 Октября 2021
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Общество Свердловская область Москва
тест на коронавирус, COVID TESTING (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге не планируется массового тестирования на ковид, как в Москве

В Екатеринбурге не планируется введения массового тестирования на коронавирус, как в Москве. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил заместитель главного врача Городского центра медицинской профилактики Александр Харитонов.
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Напомним, через несколько недель в столице будет развернута масштабная система экспресс-тестирования на коронавирус для выявления больных COVID-19. Оно будет вестись в местах массового пребывания людей, в МФЦ и торговых центрах.

Как рассказал Харитонов, массового тестирования жителей Екатеринбурга и Свердловской области пока не планируется.

"Москва - город, с которого мы берем пример. Посмотрим, как получится там. На сегодня у нас в городе и в области есть условия, чтобы человек мог обследоваться, в том числе, и за собственные средства. Лабораторий достаточно, тест-системы есть", - сообщил он, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Врач уточнил, что это могут сделать как те, у кого нет симптомов, так и те, кто собирается куда-либо поехать. Но массового тестирования уральцев на ковид, по его словам, не будет.

Напомним, на этой неделе стало известно, что хирургию и роддом ГКБ 40 Екатеринбурга отдают под лечение пациентов с ковидом.

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В Екатеринбурге не планируется массового тестирования на ковид, как в Москве

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Теги: тестирование, коронавирус, Екатеринбург



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