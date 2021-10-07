07 Октября 2021
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Экономика В России
Магазин в Севастополе (2020) | Фото: Накануне.RU

Годовая инфляция в сентябре составила 7,4%

Вопреки надеждам правительства инфляция во втором полугодии 2021 года продолжает ускоряться. Так, в годовом выражении инфляция в сентябре достигла 7,4% (при целевом показателе в 4%). По сравнению с августом цены выросли еще на 0,6%, таковы данные Росстата. "Ведомости" отмечают, что в последний раз аналогичный уровень роста инфляции фиксировался пять лет назад – в августе 2016-го.

Продовольствие подорожало в сентябре на 9,2% к аналогичному уровню прошлого года. Инфляция в сфере услуг составила 4,2%. Среди продуктов сильнее всего подорожал сахар (+29% к прошлому году), подсолнечное масло (+24%) и мясо курицы (+25%).

Также сильно подорожали стройматериалы, табак, телерадиотовары. Выросли цены на размещение в гостиницах, страхование и санаторно-оздоровительные сервисы.

Между тем, Банк России продолжает подавать рынку сигналы о том, что прогноз по инфляции в этом году, скорее всего, будет изменен в сторону повышения. Текущий прогноз предполагает годовую инфляцию в рамках 5,7-6,2%.

"Июльский прогноз ВВП - 4-4,5% роста на этот год. Текущая статистика показывает, что экономика движется скорее по верхней границе этого прогноза, и если в октябре будет пересмотр, то, скорее всего, в сторону повышения. То же и в отношении инфляции. Июльский прогноз составлял 5,7-6,2%. По последней статистике мы видим, что тут мы движемся скорее выше верхней границы", - сообщил в интервью "Известиям" глава департамента ДКП ЦБ Кирилл Тремасов

Примечательно, что в Минэкономразвития инфляция всего в 6% предусмотрена только в консервативном (то есть максимально негативном) сценарии, а в базовом (который принят за основу при разработке бюджета) инфляция и вовсе снижается к концу года до 5,8%.

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Годовая инфляция в сентябре составила 7,4%

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Теги: инфляция, рост цен, продовольственные товары, росстат



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