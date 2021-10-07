"Медфракция" собирается до Нового года привить 20 тысяч екатеринбуржцев путем дворовой вакцинации

"Медицинская фракция" гордумы Екатеринбурга поставила перед собой задачу привить от коронавируса методом дворовой вакцинации 20 тыс. жителей до наступления Нового года. Такой план на ближайшие месяцы обсуждался сегодня на очередном заседании, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам депутата и основателя фракции Алексея Вихарева, только за лето во дворах собственных домов порядка 10 тыс. людей поставили прививку от коронавируса, а первый подобный в России опыт переняли Челябинск, Тюмень и Казань.

"Я сам противник обязательной вакцинации и понимаю, что людям хочется наконец вернуться к нормальной жизни. Сложно жить в постоянной тревоге и неопределенности. Главврач 24-ой больницы Алексей Малинкин публиковал в своем Instagram сухие цифры и эти цифры - лучший аргумент против любых сомнений. Статистика показала, что шанс заболеть без прививки на 13% выше. Поэтому предлагаю продолжать работу по организации дворовой вакцинации", - заявил Вихарев.

По его словам, в ходе работы также необходимо организовать пункты вакцинации, пригодные для осенне-зимнего периода, чтобы людям не пришлось стоять в непогоду и подвергать свой организм еще большему риску заболеть.

Также во время заседания было решено предложить присоединиться к организации дворовой вакцинации депутатам заксобрания области, в которое с недавнего времени вошли трое членов медфракции - бывших теперь уже депутатов гордумы: Сергей Мелехин, Олег Гордеев и Римма Скоморохова. Вопрос будет решаться или при личной встрече с депутатами или путем запроса на имя председателя регионального парламента Людмилы Бабушкиной, что повысит вероятность проведения вакцинации во дворах также и в других территориях Свердловской области.

Напомним, что до Нового года на Среднем Урале планируют перевести практически все общественные места в "безопасные COVID-зоны" путем введения QR-кодов. При этом ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области обратилась губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой не вводить данную систему для людей с антителами к коронавирусу.