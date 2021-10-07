СМИ: Актера Валерия Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ

67-летнего актера театра и кино Валерия Гаркалина перевели на искусственную вентиляцию легких. Артист находится в реанимации.

Гаркалин был госпитализирован с коронавирусом и пневмонией 2 октября. COVID-19 подтвердил положительный тест. Несмотря на начало терапии, состояние его ухудшилось и сейчас у актера поражено 75-85% легких, передает Telegram-канал Baza.

До сих пор Гаркалин хоть и находился в реанимации, но к помощи ИВЛ прибегать необходимости не было – актеру подключили подачу кислорода. Но теперь ситуация потребовала подключения ИВЛ.