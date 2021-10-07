07 Октября 2021
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Общество Центральный ФО
QR код, телефон (2012) | Фото:

В Курске с 11 октября вводят QR-коды для посещения общественных мест

В Курске с 11 октября вводится система QR-кодов для посещения общественных мест. Так власти рассчитывают увеличить заполняемость кинотеатров, общепита и т.д. Решение принял региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом во главе с губернатором Романом Старовойтом.

Кроме этого, в регионе усилят работу по дезинфекции общественного транспорта и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах, а также контроль за масочным режимом и соблюдением самоизоляции амбулаторными больными и контактными.

Главам муниципальных округов рекомендовано нарастить темпы вакцинации от коронавируса и обеспечить охват не менее 80% населения. Как уже сообщало Накануне.RU, районам, которые не справляются с поставленной задачей, сократят дотации на ремонт дорог и благоустройство в следующем году.

"Несмотря на все наши усилия, к сожалению, темпы вакцинации отстают от желаемого. Прямая причина роста заболеваемости — как раз низкий уровень вакцинации. Целевые показатели не достигнуты. Наши земляки не понимают необходимости прививаться, несмотря на многочисленные жертвы, в том числе среди публичных людей, – заявил губернатор. – Я убежден, что темпы вакцинации зависят от главы района и главврача. Нужно включаться в работу и разъяснять необходимость вакцинации".

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В Курске с 11 октября вводят QR-коды для посещения общественных мест

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Теги: курск, qr-коды, вакцинация, заболеваемость, коронавирус, роман старовойт



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