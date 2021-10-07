07 Октября 2021
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акция протеста в Минске (2020) | Фото: t.me/breakingmash

В Белоруссии на журналистов tut.by возбудили дело о разжигании вражды

В Белоруссии Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нескольких журналистов популярного новостного портала tut.by (компания "Тут Бай Медиа"). Им вменяют разжигание вражды.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь в отношении должностных лиц и работников "Тут Бай Медиа" и иных лиц возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц) уголовного кодекса Беларуси", - сообщили в СК. Максимальное наказание по этой статье в белорусском законодательстве – 12 лет лишения свободы.  

На руководство "Тут Бай Медиа" уже возбуждали уголовное дело весной этого года, тогда комитет госконтроля Белоруссии сообщал об уклонении от налогов в особо крупном размере. Были задержаны 15 человек, в том числе и не являющиеся сотрудниками компании. Большинство фигурантов дела содержатся под стражей в рамках уголовного дела о неуплате налогов, передает РИА Новости.

Tut.by активно освещал протестные акции в Белоруссии после выборов президента в 2020 году.

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В Белоруссии на журналистов tut.by возбудили дело о разжигании вражды

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Теги: уголовное дело, белоруссия, журналисты, tut.by, разжигание вражды



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