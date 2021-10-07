Наталья Комарова поставила задачу перед обновленной думой: "Наша цель служить югорчанам"

Большие выборы показали важность прямого диалога с гражданским обществом, высокое ожидание от результатов этой командной работы по всем вопросам, волнующим людей. Такое заявление сделала губернатор Югры Наталья Комарова, выступая на первом заседании думы Югры седьмого созыва, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время своего выступления перед депутатами, глава региона процитировала слова президента России Владимира Путина, прозвучавшие 25 сентября во время встречи российского лидера с руководством политических партий. Президент подчеркнул, что с обновленной Конституцией выросла ответственность депутатского корпуса за реализацию тех обязательств, которые парламентарии взяли на себя во время выборных кампаний и встреч с избирателями: вне зависимости от партийной принадлежности эти обязательства необходимо выполнять.

Исходя из этого Наталья Комарова сделала акцент на основных принципах работы команды Югры.

"Работа с наказами, инициативами, предложениями югорчан должна быть закреплена в качестве приоритета для работы думы. Один из них на осеннюю сессию - это работа по актуализации стратегии развития Югры. Эксперты, специалисты, готовят предложения по развитию шести базовых направлений: гибкая промышленность, смарт-экономика, равномерное пространство, персонифицированная социальная платформа, управление регионом, научное, инновационное лидерство. Каждое из них должно обеспечивать возможности для "постковидного" восстановления и роста, устойчивого развития каждого из муниципальных образований нашего региона. Участие в этой работе депутатов всех уровней, всех партий позволит сформировать сбалансированную, адресованное каждому из югорчан стратегию развития региона. Продолжим конструктивный диалог на всех имеющихся площадках. Представители исполнительных органов власти по-прежнему будут активно включаться во все события на площадке думы, обеспечивая открытость, подотчетность в реализации отраслевых программ, предоставление мер поддержки гражданам в своей повседневной деятельности", - отметила глава региона. Она заявила, что практика встреч с партиями будет продолжена.

Особое внимание в своем выступлении губернатор уделила теме развития Коренных малочисленных народов севера. С 2022 года начинается объявленное ООН 10-летие языков коренных народов.

Власти Югры намерены внести изменения в законы, которые существенно расширят возможности поддержки изданий на родных языках и диалектах коренных народов. Внедрение новых механизмов расширения мер поддержки губернатор назвала общей задачей правительства и думы автономного округа.

Губернатор выразила уверенность, что по итогам выборов в автономном округе была сформирована сильная представительная дума, которой необходимо на уровне своих решений обеспечить стабильное развитие региона, его дальнейший социально-экономический рост.

"Наша ключевая цель служить югорчанам. Все инициативы, решения, необходимо выверять на соответствие приоритетам, запросам, потребностям граждан. Эффективно ответить на новые вызовы возможно только при сохранении командного принципа работы. Вместе мы несем ответственность за Югру, за Россию. Уверена, что дума Югры седьмого созыва справится с задачами, которые поставили перед нами граждане, президент РФ, Правительство РФ и которые мы сами сформулировали", - высказалась Наталья Комарова.

Отметим, что вновь избранная дума еще более репрезентативно отражает спектр интересов избирателей: в новом созыве интересы избирателей представляют депутаты сразу пяти политических партий. Так, новой партией, прошедшей в думу округа по итогам голосования стала Партия пенсионеров.

Официальные итоги выборов в думу Югры с 17 по 19 сентября на первом заседании нового созыва регионального парламента озвучил председатель окружного избиркома Денис Корнеев.

"В выборах приняли участие 512 тысяч 285 югорчан, явка составила 44,61%. 21 сентября Избирком Югры признал выборы состоявшимися и действительными", - отметил он.

Из 19 мандатов по спискам, 10 получила партия "Единая Россия", четыре - КПРФ, ЛДПР - три и по одному мандату у "Партии пенсионеров" и "Справедливой России - За правду". По единым округам выиграли представители "ЕР".

В результате депутатами от "Единой России" по спискам стали: Василий Филипенко, Руслан Проводников, Алексей Тулупов, Николай Заболотнев, Александр Колодич, Еремей Айпин, Александр Новьюхов, Лариса Белоцерковцева, Оксана Михеева, Вячеслав Дубов.

От КПРФ: Алексей Савинцев, Василий Жуков, Александра Глотова, Таги-заде Халид Боюкага оглы

От ЛДПР: Михаил Селюков, Виктор Сысун, Александр Мещангин. От "эсеров" - Михаил Сердюк и от "пенсионеров" Владимир Зиновьев.

Депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам: Леонид Михалко, Петр Созонов, Андрей Осадчук, Анатолий Дубовик, Николай Ташланов, Владимир Семенов, Степан Пыталев, Сергей Елишев, Александр Сальников, Ирина Урванцева, Ольга Леснова, Ринат Айсин, Игорь Бруслиновский, Александр Нохрин, Андрей Ковальский, Алексей Андреев, Наталья Западнова, Борис Хохряков, Сергей Великий.

Региональный парламент обновился на треть – 34%. Представлены все возрастные и основные профессиональные группы югорского сообщества. Представители госуправления – 42%, бизнес-структур – 29%, бюджетной сферы – 15%, нефтегазовой отрасли – 13%. Самым опытным депутатом стал Еремей Айпин (1948 г.р.), самым молодым – Николай Заболотнев (1992 г.р.).