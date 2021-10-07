07 Октября 2021
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Общество В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

СМИ: Еще 14 человек заявили, что подвергались пыткам в тюремной больнице саратовской колонии

Еще 14 человек заявили, что подвергались пыткам в тюремной больнице саратовской колонии, передают "Известия" со ссылкой на адвоката потерпевших Снежану Мунтян. По ее словам, большинство заявителей уже освободились: "И это только те люди, которые решились сообщить о преступлениях против них. Представьте себе, сколько еще таких потерпевших пока молчат, потому что они отбывают свои сроки и боятся говорить правду".

Напомним, ранее СКР возбудил пять уголовных дел по статьям, связанным с изнасилованием и превышением должностных полномочий. Основанием для возбуждения стали публикации в СМИ о материалах правозащитной организации Gulagu.net. Общественники опубликовали часть видеодосье, снятого, предположительно, в разных российских колониях. На кадрах людей (предположительно, заключенных) насилуют, пытают и унижают. Правозащитники утверждают, что видео снимали сами силовики.

Проверку начали ФСИН и Генпрокуратура, в Кремле сообщили что знают о ситуации. Накануне директор ФСИН объявил об увольнении руководства саратовской колонии, где, предположительно, пытали и насиловали заключенных.

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СМИ: Еще 14 человек заявили, что подвергались пыткам в тюремной больнице саратовской колонии

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Теги: пытки, заключенные, колония, фсин



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