В отношении "Пермского свинокомплекса" введено наблюдение

В отношении АО "Пермский свинокомплекс", принадлежащего краевому правительству, введена процедура наблюдения. Информация об этом опубликована на сайте арбитражного суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Иск подало ООО "Компания "Урожай"". Напомним, прикамское предприятие задолжало компании деньги за поставленные пшеничные отруби в объеме 300 тонн. Свинокомплекс не полностью оплатил товар. "Урожай" пытается взыскать со свинокомплекса 1,47 млн руб. основного долга и 39,5 тыс. руб неустойки, а также оплату услуг представителя в размере 50 тыс. руб.

Представитель свинокомплекса Артем Вахрушев ранее заявлял, что на предприятии с исковыми требовании согласны, и что на свинокомплексе имеются признаки банкротства - у АО есть задолженности и перед другими кредиторами. Ряд компаний уже направили в суд заявления о вступлении в дело о банкротстве. Так, среди кредиторов предприятия значатся также московское ООО "Евромол", волгоградское ООО "МегаМикс" и ООО "Леор" из Санкт-Петербурга.