07 Октября 2021
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Общество Свердловская область
колония Омск (2018) | Фото: ngs55.ru

Екатеринбургский общественник Калинин проведет одиночный пикет после новости об изнасиловании заключенных в колонии

Активист из Екатеринбурга Дмитрий Калинин выйдет к стенам свердловского управления ФСИН с одиночным пикетом, призванным прекратить пытки в стенах подведомственных учреждений. Об этом Накануне.RU рассказал сам активист.

"Цель пикета — выразить протест и глубокое возмущение системностью пыток в тюремном ведомстве в свете недавних новостей о изнасиловании заключенных в Саратовской области. Суд приговаривает человека лишь к лишению свободы или к ее ограничению и после отбытия, об истязании там нет ни слова. Пытки — это грубейшее нарушение закона, превышение полномочий, истязание, запрещены российским законом", - заявил активист.

Причиной проведения протестной акции послужила новость об истязаниях заключенных в саратовской колонии. Директор ФСИН России Александр Калашников распорядился уволить "по отрицательным мотивам" несколько человек из руководства ведомства по Саратовской области. Предположительно, их подчиненные во вверенных им учреждениях насиловали, пытали и унижали заключенных.

По словам Калинина, процент рецидива вышедших по разным оценкам составляет от 50% до 90%, что свидетельствует о том, что ведомство не справляется со своей функцией - перевоспитание осужденных. При этом нечеловеческое отношение к последним не способно исправить человека, а только лишь делает его более сломленным, чем до попадания в места заключения.

"Пытки — это травма человека на всю жизнь, очень немногие способны им противостоять, так как многодневное их применение противоречит самому духу человека и его организма, при желании можно сломать почти каждого. Наша страна прошла через них в советские годы, это было нормой для правоохранительных органов и пострадали миллионы людей, признаваясь в самых абсурдных обвинениях. Решительно осуждаю возврат к этим традициям", - заявил общественник.

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Екатеринбургский общественник Калинин проведет одиночный пикет после новости об изнасиловании заключенных в колонии

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Теги: Екатеринбург, ФСИН, пытки, изнасилование, пикет, заключенные



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