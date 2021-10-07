Энергетики "Мегионнефтегаза" получили высокую оценку за достижения в сфере охраны труда

"МегионЭнергоНефть" вошла в число лучших организаций Югры по охране труда. Высокую оценку деятельности предприятия в этой сфере дали эксперты в ходе всероссийского конкурса "Успех и безопасность", проводимого под эгидой Минтруда РФ.

"МегионЭнергоНефть" – энергетическое подразделение "Славнефть-Мегионнефтегаза". Как рассказали Накануне.RU в компании, конкурсантов оценивали по таким критериям, как состояние условий труда, эффективность системы управления охраной труда, уровень финансирования мероприятий в данной сфере. Предприятие заняло первое место в своей номинации в муниципальном образовании и стало одним из лучших в ХМАО.

К повышению безопасности производственных процессов в "МегионЭнергоНефти" подходят системно и комплексно. В компании развит институт внутреннего тренерства, позволяющий эффективно обучать персонал безопасному выполнению работ. Занятия проводятся на специально оборудованном современном полигоне, а сами тренеры подтверждают свою квалификацию в образовательных учреждениях Минтруда РФ. Рационально и безопасно организовывать работу помогает и применение инструментов бережливого производства. Наряду с этим активно внедряются новейшие IT-разработки. Так, в 2020 году на базе "МегионЭнергоНефти" создан высокотехнологичный ситуационный центр: современный комплекс управления обеспечивает оперативное получение и анализ информации со всех энергообъектов "Мегионнефтегаза", включая самые удаленные.

"Высоких результатов в сфере охраны труда мы достигаем благодаря комплексному подходу к управлению HSE-рисками. Ежедневно наши сотрудники сталкиваются с одним из самых опасных производственных факторов – электричеством. Это значит, что каждый должен не только владеть необходимыми знаниями, но и уметь правильно действовать в сложных ситуациях. Также мы системно работаем над снижением рисков на производственных объектах, используя лучшие отраслевые практики и внедряя современные цифровые решения", – отмечает генеральный директор "МегионЭнергоНефти" Валерий Власенко.