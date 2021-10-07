Энергетики "Мегионнефтегаза" получили высокую оценку за достижения в сфере охраны труда

07 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Вице-президент Сбербанка сдалась властям

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2021) | Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

Энергетики "Мегионнефтегаза" получили высокую оценку за достижения в сфере охраны труда

"МегионЭнергоНефть" вошла в число лучших организаций Югры по охране труда. Высокую оценку деятельности предприятия в этой сфере дали эксперты в ходе всероссийского конкурса "Успех и безопасность", проводимого под эгидой Минтруда РФ.

"МегионЭнергоНефть" – энергетическое подразделение "Славнефть-Мегионнефтегаза". Как рассказали Накануне.RU в компании, конкурсантов оценивали по таким критериям, как состояние условий труда, эффективность системы управления охраной труда, уровень финансирования мероприятий в данной сфере. Предприятие заняло первое место в своей номинации в муниципальном образовании и стало одним из лучших в ХМАО.

К повышению безопасности производственных процессов в "МегионЭнергоНефти" подходят системно и комплексно. В компании развит институт внутреннего тренерства, позволяющий эффективно обучать персонал безопасному выполнению работ. Занятия проводятся на специально оборудованном современном полигоне, а сами тренеры подтверждают свою квалификацию в образовательных учреждениях Минтруда РФ. Рационально и безопасно организовывать работу помогает и применение инструментов бережливого производства. Наряду с этим активно внедряются новейшие IT-разработки. Так, в 2020 году на базе "МегионЭнергоНефти" создан высокотехнологичный ситуационный центр: современный комплекс управления обеспечивает оперативное получение и анализ информации со всех энергообъектов "Мегионнефтегаза", включая самые удаленные.

"Высоких результатов в сфере охраны труда мы достигаем благодаря комплексному подходу к управлению HSE-рисками. Ежедневно наши сотрудники сталкиваются с одним из самых опасных производственных факторов – электричеством. Это значит, что каждый должен не только владеть необходимыми знаниями, но и уметь правильно действовать в сложных ситуациях. Также мы системно работаем над снижением рисков на производственных объектах, используя лучшие отраслевые практики и внедряя современные цифровые решения", – отмечает генеральный директор "МегионЭнергоНефти" Валерий Власенко

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Энергетики "Мегионнефтегаза" получили высокую оценку за достижения в сфере охраны труда

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Славнефть-Мегионнефтегаз, охрана труда



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети