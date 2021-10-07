Папа Римский Франциск снова встретится с Патриархом Кириллом

Папа Римский Франциск проведет новую встречу с Патриархом Кириллом. О конкретной дате переговоров будет объявлено незадолго до события, сообщил митрополит Волоколамский Иларион. Накануне стало известно о его визите в Ватикан.

По словам митрополита, визиты Папы Франциска в Россию не стоит в повестке, но встреча с патриархом РПЦ состоится, передает РИА Новости.

Первая и пока единственная встреча предстоятелей двух ветвей христианства состоялась в 2016 году в здании аэропорта Гаваны на Кубе.

Всего встреча длилась более двух часов. Патриарх Кирилл и Папа Франциск обсудили ряд важных проблем, затронув гонения христиан на Ближнем Востоке, военно-политическое противостояние и религиозный раскол на Украине, кризис семьи в современном обществе. Также главы церквей говорили о будущем христиан, дальнейшем развитии сотрудничества РПЦ и католической церкви, возможных совместных проектах, в частности, об обмене паломниками. Кирилл и Франциск общались на родных языках — русском и испанском, при помощи двух переводчиков. По итогам встречи была подписана совместная декларация из 30 пунктов.