В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о стрельбе на Новомосковском рынке

Суд в Екатеринбурге вынес приговор по уголовному делу о стрельбе на Новомосковском рынке.

Напомним, на скамье подсудимых оказался 36-летний мужчина. Ему вменялось причинение вреда здоровью с применением оружия. 13 июня прошлого года уралец вступил в конфликт со своим знакомым на территории рыночного комплекса "Новомосковский" и в ходе ссоры сделал несколько выстрелов в оппонента из травматического пистолета. В результате пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Затем стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле, но впоследствии был задержан. Как выяснилось, конфликт между мужчинами произошел по поводу возврата денег за некачественно отремонтированный телефон.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, подсудимый свою вину признал частично. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил ему три года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Кроме этого, с осужденного в пользу потерпевшего взыскано 200 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, а также около 11 тысяч рублей возмещения расходов на лечение.