В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о стрельбе на Новомосковском рынке

07 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Вице-президент Сбербанка сдалась властям

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
пистолет (2021) | Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о стрельбе на Новомосковском рынке

Суд в Екатеринбурге вынес приговор по уголовному делу о стрельбе на Новомосковском рынке.
Читайте также:

Напомним, на скамье подсудимых оказался 36-летний мужчина. Ему вменялось причинение вреда здоровью с применением оружия. 13 июня прошлого года уралец вступил в конфликт со своим знакомым на территории рыночного комплекса "Новомосковский" и в ходе ссоры сделал несколько выстрелов в оппонента из травматического пистолета. В результате пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Затем стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле, но впоследствии был задержан. Как выяснилось, конфликт между мужчинами произошел по поводу возврата денег за некачественно отремонтированный телефон.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, подсудимый свою вину признал частично. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил ему три года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Кроме этого, с осужденного в пользу потерпевшего взыскано 200 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, а также около 11 тысяч рублей возмещения расходов на лечение.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о стрельбе на Новомосковском рынке

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: рынок, стрельба, приговор, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.04.2021 08:35 Мск Дело о стрельбе на Новомосковском рынке в Екатеринбурге дошло до суда
Ранее 22.07.2020 10:39 Мск Стрельба на рынке "Новомосковский" в Екатеринбурге признана покушением на убийство
Ранее 19.06.2020 19:28 Мск Перестрелка на Новомосковском рынке Екатеринбурга произошла из-за сотового телефона
Ранее 13.06.2020 15:30 Мск На Новомосковском рынке Екатеринбурга произошла перестрелка


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети