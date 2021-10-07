В Курской области районы с низкой вакцинацией не получат дотации на ремонт дорог

В то время как Москва пообещала "свободным от ковида" регионам "пряник" в виде грантов, сами регионы начинают пользоваться "кнутом". Так, в Курской области районы, где темпы вакцинации от коронавируса низкие, лишатся в 2022 году субсидий на ремонт дорог и благоустройство из бюджета субъекта. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Те районы, которые имеют сейчас менее 55% вакцинированных, те районы в 2022 году за исключением национальных проектов полностью будут исключены из областных дотаций на благоустройство территорий и реконструкцию автомобильных дорог", - цитирует губернатора РБК.

К таким районам относится почти половина – 13 из 28. Районы, в которых вакцинация идет высокими темпами, получат дополнительные средства. Но таких пока меньшинство – всего шесть муниципалитетов, в которых уровень вакцинации 65% и более.