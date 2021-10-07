07 Октября 2021
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ЕМУП &quot;Гортранс&quot; в Екатеринбурге, экспонат будущего музея ретроавтобусов (2021) | Фото: Накануне.RU

На Урале осужден водитель автобуса, по вине которого в ДТП погибли трое

В уральском городе Реж вынесен приговор водителю, по вине которого в ДТП погибли трое мужчин.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, авария случилась 7 февраля этого года: шофер, управляя служебным автобусом и перевозя работника предприятия, ехал в условиях недостаточной видимости по трассе "Екатеринбург - Реж - Алапаевск". На 63 км дороги при обгоне попутной машины он не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным автомобилем "Лада Приора".

В легковушке находились водитель и два пассажира. В результате столкновения все трое мужчин погибли.

Режевской городской суд вынес шоферу автобуса свой приговор: четыре года он проведет в колонии-поселении. Также водитель на два с половиной года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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На Урале осужден водитель автобуса, по вине которого в ДТП погибли трое

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Теги: водитель, ДТП, автобус, суд, приговор



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