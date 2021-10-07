Мэру Одессы объявлено подозрение

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что подписала пять подозрений в рамках уголовного дела Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Одно из них выписано мэру Одессы Геннадию Труханову, другие - одесским чиновникам и бизнесмену.

Как сообщила Венедиктова, подозреваемые причастны к ряду преступлений по завладению земельными участками в Одессе, используя свое служебное положение.

О том, что мэра Одессы в Киеве хотят сместить, СМИ писали еще месяц назад. Труханов поддерживал на выборах 2019 года Петра Порошенко, но затем договорился с новой властью. Труханов известен как один из самых влиятельных мэров на Украине. Он на своей должности с 2014 года.