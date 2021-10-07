Снять санкции с КНДР ради заключения мирного договора предложили в Южной Корее

Министр иностранных дел Южной Кореи Чунг Ын Ён на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном упомянул о необходимости заключения мирного договора по итогам Корейской войны, которая в 1953 г. формально закончилась лишь временным перемирием.

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Как передаёт The Korea Herald, Чанг сообщил Блинкену, что недавнее предложение президента Мун Чжэ Ина объявить об окончании Корейской войны 1950-53 годов стало значимой мерой укрепления доверия для взаимодействия с северокорейским режимом.

За семь месяцев, оставшихся до окончания срока его полномочий, президент Мун и его правительство предприняли последнюю попытку вернуть мирный процесс в переговорное русло. Параллельно Пхеньян повышает ставки, запустив несколько новых ракет, в том числе гиперзвуковые.

В итоге Южная Корея побуждает США делать больше для возобновления переговоров. Чунг, выступая перед депутатами южнокорейского парламента на прошлой неделе, упомянул о необходимости ослабления санкций в отношении КНДР как способа вернуть Пхеньян к диалогу.

Госдепартамент США, похоже, не согласился с Чангом и выступил с заявлением, в котором подчеркивается необходимость сохранения санкций против Северной Кореи.

Напомним, ранее к снятию "обратимой" части санкций Совбеза ООН с Корейской Народно-Демократической республики призвал также китайский МИД.