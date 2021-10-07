Прокуратуру попросили разобраться с проблемой оказания должной медицинской помощи в тюменском селе Велижаны

07 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Вице-президент Сбербанка сдалась властям

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область
(2005) | Фото: www.nevod.ru

Прокуратуру попросили разобраться с проблемой оказания должной медицинской помощи в тюменском селе Велижаны

Жители с. Велижаны (Нижнетавдинский район) добились должного внимания к проблеме здравоохранения в своем населенном пункте. Причинами стали нехватка медперсонала, оборудования, а также срыв реконструкции здания поликлиники-стационара, которая должна была проходить в рамках государственной программы региона "Развитие здравоохранения".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе реготделения "Народного фронта", проблему с поликлиникой жители села обозначили главам муниципалитета еще в 2018 году. Уже на тот момент в медицинском учреждении протекала крыша, по стенам бежала вода во время непогоды, а канализация требовала ремонта. Тогда в 2020 году был заключен договор с красноярским ЗАО "Базилик" на выполнение изыскательских работ, разработку проектной и рабочей документации по реконструкции больницы-стационара. Сумма договора составила 4,3 млн рублей, а срок окончания всех работ намечался на ноябрь 2020 года. Однако по неизвестной причине подрядчик так и не выполнил свои обязательства, а заказчик решился расторгнуть с ним договор только спустя год от исполнения контракта - в минувшем сентябре. Однако подрядчик все равно получил 10% от ранее заявленной суммы.

Помимо этого, не лучшим образом обстоят дела и с оказанием общей медицинской помощи в населенном пункте. В этой же поликлинике, которая является подразделением областной больницы №15, еще несколько лет назад работал круглосуточный стационар, который позже преобразовали в дневной. После этого из медучреждения ликвидировали и кабинет флюорографии, жалуются местные жители.

Нехватка персонала также оказывает свое влияние. Жители поселка рассказывают, что врачи для оказания помощи приезжают в село за 37 км из районного центра - села Нижней Тавды. Пункт "скорой помощи" состоит только из одной дежурной бригады. Если автомобиль везет пациента на госпитализацию в районный центр, то оказать первую медицинскую помощь в Велижанах и соседних населенных пунктах будет некому. Кроме того, на время оказания медпомощи влияет и состояние дорог, которые в большинстве населенных пунктов грунтовые.

"Автомобили "скорой" часто застревают в сугробах или грязи, что тоже не ускоряет процесс оказания медицинской помощи. Уже сейчас от безысходности многие люди вынуждены везти своих близких, в том числе детей, на своем транспорте в Тюмень для получения необходимой помощи", – отметила местная жительница Оксана Иванищева.

В связи с этим по инициативе представителей "Народного фронта" на базе исполкома прошла встреча первого заместителя прокурора Тюменской области Руфата Биктимерова, уполномоченного по правам человека в регионе Сергея Миневцева и инициативной группы села Велижаны. Общественники попросили надзорные органы дать оценку бездействию должностных лиц, повлекшие за собой срыв сроков по выполнению работ в рамках проекта по реконструкции поликлиники-стационара. Участники встречи также договорились о совместном выезде в октябре.

"Сейчас первичная медико-санитарная помощь жителям села Велижаны и близлежащих населенных пунктов оказывается в неполном объеме. Этот вопрос взят на контроль. Будем добиваться того, чтобы сельское медучреждение, имеющее большое социальное значение, было отремонтировано", – подчеркнул член штаба Андрей Медведев.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прокуратуру попросили разобраться с проблемой оказания должной медицинской помощи в тюменском селе Велижаны

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: народные фронт, поликлиника, Велижаны, село, медицинская помощь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети