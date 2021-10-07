Прокуратуру попросили разобраться с проблемой оказания должной медицинской помощи в тюменском селе Велижаны

Жители с. Велижаны (Нижнетавдинский район) добились должного внимания к проблеме здравоохранения в своем населенном пункте. Причинами стали нехватка медперсонала, оборудования, а также срыв реконструкции здания поликлиники-стационара, которая должна была проходить в рамках государственной программы региона "Развитие здравоохранения".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе реготделения "Народного фронта", проблему с поликлиникой жители села обозначили главам муниципалитета еще в 2018 году. Уже на тот момент в медицинском учреждении протекала крыша, по стенам бежала вода во время непогоды, а канализация требовала ремонта. Тогда в 2020 году был заключен договор с красноярским ЗАО "Базилик" на выполнение изыскательских работ, разработку проектной и рабочей документации по реконструкции больницы-стационара. Сумма договора составила 4,3 млн рублей, а срок окончания всех работ намечался на ноябрь 2020 года. Однако по неизвестной причине подрядчик так и не выполнил свои обязательства, а заказчик решился расторгнуть с ним договор только спустя год от исполнения контракта - в минувшем сентябре. Однако подрядчик все равно получил 10% от ранее заявленной суммы.

Помимо этого, не лучшим образом обстоят дела и с оказанием общей медицинской помощи в населенном пункте. В этой же поликлинике, которая является подразделением областной больницы №15, еще несколько лет назад работал круглосуточный стационар, который позже преобразовали в дневной. После этого из медучреждения ликвидировали и кабинет флюорографии, жалуются местные жители.

Нехватка персонала также оказывает свое влияние. Жители поселка рассказывают, что врачи для оказания помощи приезжают в село за 37 км из районного центра - села Нижней Тавды. Пункт "скорой помощи" состоит только из одной дежурной бригады. Если автомобиль везет пациента на госпитализацию в районный центр, то оказать первую медицинскую помощь в Велижанах и соседних населенных пунктах будет некому. Кроме того, на время оказания медпомощи влияет и состояние дорог, которые в большинстве населенных пунктов грунтовые.

"Автомобили "скорой" часто застревают в сугробах или грязи, что тоже не ускоряет процесс оказания медицинской помощи. Уже сейчас от безысходности многие люди вынуждены везти своих близких, в том числе детей, на своем транспорте в Тюмень для получения необходимой помощи", – отметила местная жительница Оксана Иванищева.

В связи с этим по инициативе представителей "Народного фронта" на базе исполкома прошла встреча первого заместителя прокурора Тюменской области Руфата Биктимерова, уполномоченного по правам человека в регионе Сергея Миневцева и инициативной группы села Велижаны. Общественники попросили надзорные органы дать оценку бездействию должностных лиц, повлекшие за собой срыв сроков по выполнению работ в рамках проекта по реконструкции поликлиники-стационара. Участники встречи также договорились о совместном выезде в октябре.

"Сейчас первичная медико-санитарная помощь жителям села Велижаны и близлежащих населенных пунктов оказывается в неполном объеме. Этот вопрос взят на контроль. Будем добиваться того, чтобы сельское медучреждение, имеющее большое социальное значение, было отремонтировано", – подчеркнул член штаба Андрей Медведев.