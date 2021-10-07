07 Октября 2021
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Общество В России
фейк, фейковые новости (2020) | Фото: planetnew.ru, источник: https://itcrumbs.ru/roskomnadzor-obyavlyaet-vojnu-fejkam_46468

Российские СМИ будут выявлять и помечать фейковый контент российских соцсетей

Крупнейшие российские информагентства и СМИ собираются подписать меморандум о фактчекинге с несколькими интернет-платформами: "Яндекс.Дзен", Mail.Ru Group, Rutube и Avito. В то же время в соглашении не участвуют иностранные платформы, такие как Facebook и Instagram, а также мессенджеры, например, Telegram.

Суть меморандума заключается в том, что резонансные посты и другой контент, публикуемый непрофессиональными пользователями (не журналистами) на этих платформах, будет проверяться на фейковость экспертами – подписавшими документ СМИ.

Механизм санкций пока четко не прописан, отмечают "Ведомости", ознакомившиеся с текстом меморандума. Тем не менее, можно предположить, что недостоверный контент будут помечать, "понижать" в выдаче, удалять, блокировать пользователя, разместившего фейк. Никаких других санкций, например, административного или уголовного преследования за это не предусмотрено (в отличие от контента СМИ, который регулируется законом).

Среди подписантов меморандума предполагаются РБК, ТАСС, РИА, Rambler & Co, "Интерфакс", "Ведомости" и The Bell.

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Российские СМИ будут выявлять и помечать фейковый контент российских соцсетей

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Теги: фейк, контент, соцсети, проверка, фактчекинг, сми, меморандум



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